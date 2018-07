Caso suspeito de Ebola no Brasil está sendo monitorado, diz Ministério da Saúde O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná informaram que a Unidade de Pronto Atendimento Brasília, em Cascavel (PR) recebeu na quinta-feira, no período da tarde, um paciente classificado como suspeito de infecção por Ebola, de acordo com comunicado divulgado pelo ministério.