Caso suspeito de gripe suína no PR é de uma criança Uma criança que chegou no Brasil há menos de dez dias vinda de país onde foi confirmada a gripe suína é o paciente do Paraná que aparece nos dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde sobre casos suspeitos do vírus Influenza A (H1N1). A criança é mantida em isolamento em Curitiba, em razão de febre alta. Um laudo confirmando ou não a doença deve ser divulgado até o fim de semana.