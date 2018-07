Casos abalam imagem de 'pureza' da Noruega

Há poucos meses, um jornal norueguês fez um teste. Deixou 20 carteiras com dinheiro na rua, em diferentes partes de Oslo. Do total, 15 foram devolvidas à polícia. Contos sobre a honestidade norueguesa fazem parte da literatura europeia desde o século 19, como uma espécie de característica intrínseca da população. Para analistas, servia como uma utopia escandinava, com sociedades quase perfeitas e que, ano após ano, aparecem no topo dos rankings de locais com as menores taxas de corrupção.

Mas, quando a executiva Siri Hatlen, da Sevan, interrompeu sua caminhada pelas montanhas da Noruega em junho de 2015 para escutar a caixa de mensagens de seu celular, recebeu o recado de seu advogado apontando que o nome da empresa havia aparecido nas delações premiadas da Operação Lava Jato. Ela retornou para o escritório e montou uma estratégia para blindar as ações de sua companhia.

Ao Estado, Hatlen confirmou que, diante dos resultados da investigação, decidiu “dar as informações para a Justiça”. “Somos uma empresa cotada na Bolsa e dependente de uma boa reputação”, comentou. “Temos zero tolerância quando se trata de corrupção”, insistiu. “Por isso informamos as autoridades e iniciamos nossa própria investigação assim que soubemos que um ex-funcionário da Sevan Marine estava sob investigação”, indicou. Ela ainda insiste que a empresa matriz, a Sevan Marine, não tem qualquer relação com a Petrobras desde 2011 e que é a Sevan Drilling a única sob investigação.

Entre os especialistas, o caso é considerado “emblemático”. “Isso tem sido um sinal de alerta para o país”, constatou Guro Slettemark, chefe da entidade Transparência Internacional na Noruega. Ao receber a reportagem, ela apontou que, de fato, a corrupção “não faz parte da vida diária da sociedade norueguesa”. Mas alertou que empresas precisam ter responsabilidade sobre os agentes e intermediários que contratam no exterior.

Nos últimos meses, além do caso da Petrobrás, dois outros escândalos de corrupção mexeram com o país. Num deles, a empresa estatal de fertilizantes Yara é suspeita de pagar propinas na Líbia. Já a também estatal Telenor é acusada de pagar propinas no Uzbequistão.

Todos eles caíram nas mãos de Marianne Djupesland, a procuradora que se transformou em símbolo do combate à corrupção. Enquanto recebia a reportagem, ela não disfarçava que seu departamento estava em plena expansão.

“A questão da Petrobrás entrou no radar político do governo. A diferença é que nossas instituições são sólidas e as investigações são de fato independentes”, disse ao Estado o ex-chanceler norueguês Espen Eide.

Em novembro, o príncipe norueguês Haakon Magnus liderou uma comitiva de empresários ao País e insistiu que os negócios entre os dois países vão continuar.