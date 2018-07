Casos de dengue caem quase 70% em São Paulo O número de casos de dengue registrados nos cinco primeiros meses deste ano no Estado de São Paulo caiu 69,8% em relação ao mesmo período de 2010. Especialistas atribuem a queda principalmente ao fato de o vírus predominante na epidemia deste ano ser do subtipo 1, a mesma variedade encontrada no verão do ano passado. Por isso, grande parte da população teria imunidade contra ele.