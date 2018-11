Casos de dengue crescem 23 vezes no Rio neste ano

A capital fluminense vai encerrar o ano com mais de 75 mil casos de dengue. Até 24 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde teve 75.936 registros da doença - número 23 vezes maior do que o contabilizado em 2010, quando 3.168 pessoas foram infectadas.

Até o dia 10, o Estado havia recebido 165.794 notificações. "A série histórica mostra que no ano anterior às grandes epidemias há um aumento dos casos. Achamos que 2011 foi esse ano anterior. Trabalhamos com a expectativa de enfrentar a pior epidemia de dengue da história", afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde do Rio, Márcio Garcia.

Ontem o município inaugurou o primeiro posto de hidratação 24 horas, nas instalações do Hospital Souza Aguiar. Haverá outros nove no mesmo sistema e 20 abrindo por 12 horas. Esses postos darão suporte à rede básica de atendimento. "Dois terços dos focos do mosquito estão nas casas das pessoas. Não temos como evitar a contaminação, mas estamos trabalhando para evitar mortes", disse Garcia.

Rede particular. A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), entidade que representa os planos de saúde, vai financiar parte do treinamento de capacitação de médicos e enfermeiros de 85 hospitais da rede privada da capital, Baixada Fluminense e São Gonçalo. A intenção é treinar os profissionais para que identifiquem a doença nas primeiras consultas.