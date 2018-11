Casos de dengue em MT aumentam 312%

O Estado de Mato Grosso registrou, de 1.º de janeiro a 31 de março, 28.698 casos de dengue, um aumento de 312% em relação a 2009, divulgou ontem a coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. No mesmo período do ano passado haviam sido registrados 6.943 casos da doença. Do total deste ano, 777 foram notificados como casos graves. O Estado de Mato Grosso registrou também 36 mortes em decorrência da doença, sendo que 20 foram confirmados e 16 ainda estão sob investigação. No Estado de São Paulo, o governo contabilizou 34.282 casos de dengue no primeiro trimestre do ano, com 15 mortes confirmadas, segundo dados divulgados ontem. O número de doentes já é mais de quatro vezes superior ao registrado em 2009 (7.960). Mais da metade das ocorrências em São Paulo, porém, está concentrada em apenas cinco cidades do Estado: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guarujá, São Vicente e Araçatuba.