Casos de dengue na BA estão diminuindo, diz secretaria Os casos notificados de dengue no Estado da Bahia este ano estão diminuindo, mostra o relatório de notificações semanais da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Segundo o órgão, as notificações da doença sugerem tendência de decréscimo dos casos suspeitos até o dia 27 de junho, com redução progressiva a partir do início do mês de abril, após registrar, em pouco mais de cinco meses neste ano, o mais alto índice de notificações por dengue clássica desde 1995.