Casos de dengue no País sobem em comparação a 2009 O número de casos de dengue no Brasil subiu 120% este ano em comparação a 2009. Foram registrados 737.756 pacientes com suspeita da doença até o dia 1º de maio, 2,2 vezes a mais do que o contabilizado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.