Casos de dengue no Rio superam 50 mil, com 39 mortes

RIO - Segundo o relatório da Secretaria de Saúde desta semana sobre os casos de dengue no Rio, de 2 de janeiro a 16 de abril foram notificados 56.882 casos suspeitos da doença.

Além disso, foram confirmadas 39 mortes: três em Nova Iguaçu, três em Duque de Caxias, duas em Magé, uma em Cabo Frio, cinco em São Gonçalo, uma em Maricá, dois em Mesquita,13 no Rio de Janeiro - com o maior número de mortes -, quatro em São João do Meriti, uma em São José do Vale do Rio Preto , uma em Bom Jesus de Itabapoana, uma Itaocara, uma em Itaperuna e uma em Rio das Ostras.

Atualmente, há no Rio 18 municípios em estado de epidemia, entre eles Magé, Cabo Frio, Rio das Ostras e Angra dos Reis.