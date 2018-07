Casos de gripe suína chegam a 79 no Brasil O Ministério da Saúde confirmou esta tarde cinco novos casos de infecção pelo vírus da gripe suína: dois em Minas Gerais, dois em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. Os pacientes estão em tratamento e passam bem. Um dos casos de Minas Gerais foi contraído por transmissão autóctone (dentro do território nacional) através do contato com um paciente procedente do exterior. Os outros quatro são pessoas que estiveram fora do País.