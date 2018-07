Casos de latrocínio aumentam 18,5% em SP em 2011

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alvaro Camilo, afirma que está tentando entender o motivo do aumento. "Percebemos que as pessoas têm reagido mais. Estamos mapeando os locais onde ocorreram e reforçando o patrulhamento", explicou.

Houve ainda crescimento de 10,05% no número de furtos de forma geral, nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2010. O delegado-geral diz que o crescimento preocupa. "Esses pequenos furtos entram numa engrenagem maior da criminalidade e viram recursos para que alguém adquira drogas e armas."

Em relação ao roubo de cargas, houve queda de 4,39%. Apesar da onda de assaltos a caixas eletrônicos, caiu também o número de roubo a bancos, com três casos a menos (queda de 2,83%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.