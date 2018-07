Casos de meningite no Maranhão já chegam a 34

No esforço de combate á doença, toda a equipe de infectologistas do governo estadual, além de técnicos de vigilância epidemiológica foi deslocada para a região. A equipe conta com um helicóptero equipado com unidade de tratamento intensivo e um carregamento de 32 mil doses de vacina contra a meningite tipo A e C. Deste total de vacinas, 22 mil virão dos estoques do governo federal e 10 mil são do governo estadual.

A estratégia é vacinar a população dos povoados atingidos por casos da doença, fazer a profilaxia com uso de antibióticos e usar o helicóptero como suporte para deslocar os casos mais graves para hospitais de referência em Imperatriz, segunda cidade do Estado e distante cerca de 300 quilômetros da área atingida pelo surto de meningite.Segundo o subsecretário de Estado de Saúde, José Marcio Leite, todas as medidas necessárias para evitar o alastramento da doença estão sendo tomadas.

O subsecretário de Saúde também informou que a vacinação da população é uma decisão do Ministério da Saúde, tomada somente após a confirmação da ocorrência de epidemia - quando a curva endêmica ultrapassa o limite de 10 casos registrados por município.