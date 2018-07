Casos globais de câncer devem crescer 75% até 2030 O número de pessoas com câncer deve crescer mais de 75 por cento no mundo todo até 2030, num aumento provocado principalmente pela adoção de insalubres estilos de vida "ocidentalizados" em países pobres, apontou um estudo divulgado nesta quinta-feira pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer (AIPC), com sede em Lyon, ligada à Organização Mundial da Saúde.