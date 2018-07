Casos não param de estourar.Agora, uma juvenil

Os casos de doping no atletismo não param de aparecer e já afetam até mesmo as categorias juvenis. Ontem, a Confederação Brasileira (CBAt) divulgou que a atleta Jenifer do Nascimento Silva, de 18 anos, foi flagrada com a substância Isometepteno, um vasocontritor comum em remédios para dor, porém também presente em estimulantes, em etapa do Circuito Caixa Atletismo de Juvenis do dia 12 de abril. A entidade explicou que, como se trata de "substância específica" e essa foi a primeira infração da atleta, será aplicada apenas uma pena de advertência e determinada a desclassificação no evento.

Outros dois casos devem ser revelados em breve. A CBAt estaria aguardando para fazer o anúncio, porque há chance de que pelo menos um exame tenha resultado final negativo. A entidade não confirma, mas em um deles o atleta em questão seria reincidente e, assim, correria o risco de exclusão do esporte. Ontem, foi confirmado oficialmente o caso de João Gabriel Souza. O atleta abriu mão da confidencialidade de seu caso e já pediu a realização da contraprova. Com isso, já são 13 casos confirmados desde julho. Os seis casos detectados pouco antes do Mundial de Berlim deverão ter o relatório final das investigações encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBAt amanhã.

O presidente da entidade, Roberto Gesta de Melo, anuncia um "pente-fino" até o fim do ano. "Vamos intensificar o número de exames e elaborar novas operações entre os atletas para coibir o doping o máximo possível." De acordo com o dirigente, foram importados mais mil kits para a coleta de amostras a serem somados com outros 400 já existentes.

Gesta prefere, contudo, não ver a situação atual como negativa para o esporte. "Se estamos detectando casos, é porque estamos fazendo exames e divulgando os resultados. Se não fizéssemos, ninguém seria detectado." O dirigente afirma que o monitoramento dos atltas exige investimento. Cada kit para exame custa U$ 17,00, (R$ 30,69), sem o frete, e cada exame sai ao custo mínimo de US$ 240,00 (R$ 433,27), quantia que pode aumentar para US$ 570,00 (R$ 1.029,02) se houver suspeita do uso de substâncias como a Eritropoietina (EPO). O Comitê Olímpico Brasileiro emitiu nota de apoio à CBAt por sua tolerância zero ao doping.