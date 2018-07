Casos no DF aumentam 335% Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostra um aumento de 256 casos suspeitos de dengue em apenas oito dias. Até agora, o DF registrou 1.425 pacientes com sintomas da doença, o que representa 335,8% a mais do que no mesmo período de 2009. Duas mortes estão sendo investigadas. Ontem, o secretário de Saúde, Joaquim Barros Neto, declarou oficialmente que o DF vive uma epidemia da doença.