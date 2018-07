Casos se repetem desde a época de Figueiredo Não é a primeira vez que a família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desfruta da estrutura da Presidência. Em 2005, outro filho do presidente, Luís Cláudio, viajou em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com mais 14 amigos para passar férias no Palácio da Alvorada. Na época, estimou-se que a mordomia, que incluiu até passeio em uma lancha oficial, tenha custado algo em torno de R$ 38,5 mil.