Casos suspeitos de dengue aumentam em Noronha (PE)

De acordo com a coordenadora de Saúde de Fernando de Noronha, Fátima Souza, já há característica de surto da doença na ilha. "O aumento da frequência é uma realidade, mas a situação está sob controle", afirmou, ao lembrar que no período de chuvas - que ocorre no local - é natural o aumento da doença, pois calor e umidade são favoráveis ao mosquito transmissor, o Aedes Aegypti.

Até o momento não houve registro do tipo 4 da dengue e várias ações são desenvolvidas visando à não proliferação da doença. A coordenadora local da Vigilância Sanitária, Liliane Silvestre, destaca que a ilha é uma porta de entrada da dengue, por receber turistas brasileiros e do exterior. "Alguns deles podem chegar já infectados", afirma. Além disso, muitos moradores da ilha visitam o continente e retornam com a possibilidade de estarem infectados.

Noronha é distrito do Estado de Pernambuco e tem uma população de 2.695 pessoas (censo de 2010) e 951 imóveis. Quando um caso é confirmado, a moradia do infectado é vistoriada e alvo de aspiração de focos detectados e combate com uso de larvicida biológico. Neste trabalho, a vigilância conta com a parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - que fornece os kits para diagnóstico rápido e armadilhas para a captura do mosquito (ovitrampas). Os exames de sangue são analisados no Laboratório Central de Pernambuco (Lacen), em Recife.

Silvestre afirma que a totalidade dos imóveis é vistoriada várias vezes ao ano, mesmo as moradias de quem não tem suspeita de dengue. O objetivo é a prevenção, evitando que depósitos de água fiquem abertos e que objetos possam acumular água. Segundo ela, a população não tem colaborado, acumulando lixo. Nem todos os casos suspeitos têm confirmação rápida por meio do teste NS1, que fornece diagnóstico imediato. Quem não se submete ao NS1 - nem sempre há disponibilidade de estoque do kit na Fiocruz - aguarda o resultado de exame de sangue (sorologia), que é enviado para análise em Recife. Todos - mesmo os que tiveram resultado negativo para o exame do diagnóstico rápido - fazem a sorologia, para confirmação laboratorial.