Casos suspeitos de gripe suína caem para 18 no Brasil Caiu de 30 para 18 o número de pessoas no Brasil com suspeita de terem contraído o vírus da gripe suína. Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de hoje, os casos suspeitos de gripe suína estão nos Estados de São Paulo (6), Rio de Janeiro (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Distrito Federal (3), Santa Catarina (1), Pernambuco (2), Ceará (1) e Rondônia (1).