Casos suspeitos de gripe suína no Brasil sobem para 15 O número de casos suspeitos de gripe suína - influenza A H1N1 - no Brasil passou de 14 para 15 entre ontem e hoje. Dois novos casos foram registrados, sendo um no Distrito Federal e um no Mato Grosso. Por outro lado, um caso suspeito foi descartado no Estado do Rio de Janeiro, onde o número caiu de quatro ontem para três hoje. A informação foi divulgada nesta tarde pelo Ministério da Saúde.