Casos suspeitos de Influenza A(H1N1) caem a 9 no País Levantamento do Ministério da Saúde deste domingo (24/05) mostra que caiu de 12 para nove o número de casos suspeitos da gripe Influenza A (H1N1) no país. Segundo a nota, os casos suspeitos estão nos Estados de São Paulo (4), Rio de Janeiro (1), Distrito Federal (1), Rio Grande do Sul (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Norte (1).