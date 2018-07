CASOU-SE SEIS VEZES E TEVE OITO FILHOS

Dizia-se um homem fiel. Casou-se com quatro artistas - Nancy Wanderley, Rose Rondelli, Alcione Mazzeo e Regina Chaves - e com Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Economia do governo Fernando Collor de Mello. Zélia era a única ex-mulher com quem não se dava.

Diferença de idade. Malga, a última mulher, fisioterapeuta, era 39 anos mais nova - Chico dizia que a diferença de idade era a ideal e congelaria seu sêmen caso ela decidisse ter um filho seu no futuro.

"Quando me casei, meu irmão mais velho disse que eu estava me casando com uma viúva. Sabia que ia morrer antes dela, mas até lá vou viver uma porção de tempo bem", ele brincava, quando já doente.

Todos os filhos de Chico trabalham no meio artístico, à exceção dos caçulas, estudantes, com quem ele mantinha um relacionamento distante desde que os dois ficaram nos Estados Unidos com a mãe, Zélia. / R.P.