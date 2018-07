Cassada liminar que favorecia Center Norte, em SP

Na tarde de ontem, a Procuradoria Geral do Município (PGM) apresentou recurso para fechar o centro de compras devido à gravidade da contaminação ambiental. O shopping entrou na lista de Áreas Contaminadas Críticas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Cetesb) por causa da existência do gás metano no terreno.

Por determinação da prefeitura, o Center Norte seria fechado na última sexta-feira, mas uma liminar concedida pelo juiz Emílio Migliano Neto manteve o shopping aberto. Na última quarta-feira, responsáveis pelo Center Norte firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, se comprometendo a instalar drenos de gás, entre outras medidas, para evitar o risco de explosões.