Cassada liminar que obrigava USP a readmitir funcionário A Universidade de São Paulo (USP) anunciou no começo da noite, por meio de nota, que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) cassou a liminar que determinava a reintegração de Claudionor Brandão ao quadro de funcionários. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), ele foi dispensado no fim do ano passado. "Permanece, portanto, o ato praticado pela Universidade, que demitiu, por justa causa, o referido servidor", informou a instituição. Para reverter a decisão da 26ª Vara da Justiça do Trabalho, que ordenava a volta do empregado, a consultoria jurídica da universidade entrou com um mandado de segurança.