Cassados em outubro continuaram nos cargos

Segundo entendimento do juiz da 1ª Zona Eleitoral e da Procuradoria Regional Eleitoral, os parlamentares receberam mais de 20% do total arrecadado pela campanha de fontes consideradas ilegais pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Ainda assim, os vereadores conseguiram se manter nos cargos porque apresentaram recurso que suspende os efeitos da decisão até o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que deverá ocorrer nos próximos dois meses.

Já no início do mês, o juiz da 1ª Zona Eleitoral Aloísio Silveira absolveu seis empresas acusadas pelo MPE de terem feito doações ilegais na campanha de 2008 - Camargo Corrêa, Carioca Christiani Nielsen, Cavo Serviços e Meio Ambiente, EIT, OAS e Vega Engenharia. O processo é resultado de uma representação feita em maio de 2009 pelo MPE, na qual os vereadores foram acusados pelo recebimento ilegal de doações de campanha. Segundo o promotor eleitoral Maurício Ribeiro Lopes, a AIB é "uma entidade de fachada" do Secovi, sindicato da habitação. Por lei, sindicatos não podem fazer doações. As colaborações da entidade para todos os candidatos à Câmara Municipal e ao prefeito Gilberto Kassab (DEM) chegam a R$ 4,25 milhões.