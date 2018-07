Cassano, arma da Sampdoria no clássico Cassano é unanimidade entre os torcedores: merece estar na seleção italiana. Apesar do apelo popular, o técnico Marcelo Lippi não mostra interesse em chamá-lo e ele segue comandando a Sampdoria (4ª) no Italiano. Hoje, o desafio é o clássico com o surpreendente Genoa (7º). Outro jogo: Udinese (14ª) x Livorno (17º).