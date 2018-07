Cassol: falha nas obras causou rompimento de barragem Falhas na construção causaram o rompimento da barragem Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Belém, no rio Apertado, em Rondônia, conforme informou o governador do Estado, Ivo Cassol (sem partido). O acidente ocorreu ontem à tarde e ocasionou destruição da floresta amazônica numa faixa de 30 quilômetros. Hoje, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), do Corpo de Bombeiros e do governador sobrevoaram a região para estimar o dano. Ivo Cassol criticou os representantes da empresa proprietária da barragem, o Fundo de Pensão Serra Carioca, que estiveram dois dias antes no local do acidente. Muitas árvores foram arrancadas e levadas pela enxurrada, inclusive animais. A casa de máquinas, tratores e equipamentos da PCH Belém também foram completamente destruídos. "O prejuízo material é gigante", disse Cassol. O empresário César Cassol, irmão do governador e proprietário da PCH Primavera, também em Pimenta Bueno, disse ver sérias evidências de falhas na construção da PCH Belém. Em entrevista a ALLTV Amazônia, ele afirmou ter informado o governador de que havia constatado erosão na barragem e que a obra teria sido edificada sobre terreno arenoso. Segundo César Cassol, ele afirmou na terça-feira sobre o problema e no dia seguinte a barragem estourou. "Lá, no Apertadinho (barragem) há várias erosões porque o terreno é arenoso", disse o empresário. Ele também disse ter alertado o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, já que a PCH ainda estava em construção, e também o prefeito de Pimenta Bueno, Augusto Plaça (PMDB).