Castanha processada Como as vendas de castanha portuguesa vão até, no máximo, o início de janeiro, os produtores já planejam o destino do que sobrar da safra. "Ideal seria vender tudo nesta época, mas não vai dar. Vou fazer marrom glacê e vender", diz a produtora Sônia Motta. O produtor Lilo Bernardi diz que está investindo na produção de castanha portuguesa descascada e embalada a vácuo. "Vou classificar e vender para quem quiser fazer marrom glacê, farofa, purê, e por aí vai."