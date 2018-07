Castelão mostra compromisso do Brasil, diz Dilma A presidente da República Dilma Rousseff inaugurou no início desta noite o estádio Castelão, em Fortaleza, o primeiro a ser entregue do conjunto de obras dedicadas à Copa das Confederações e à Copa do Mundo. Segundo a presidente, a obra demonstra o compromisso e a capacidade do Brasil de estar preparado para os eventos esportivos. "Estive em Londres num estádio e quero dizer que o Castelão, em todos os aspectos, honra o Brasil e mostra que somos capazes de não só ganhar jogo no campo, mas de ganhar fora do campo também", disse, lembrando ainda da conquista do título mundial de clubes na manhã deste domingo pelo Corinthians no Japão.