Castello Branco e Anchieta-Imigrantes registram lentidão

O motorista que utilizar a Anchieta/Imigrantes encontra lentidão em alguns pontos no sentido capital. Na Anchieta, o tráfego está congestionado pela pista sul, entre o quilômetro 51 e 55. Na Imigrantes, o tráfego está congestionado no sentido São Paulo, entre o Km 60 e Km 48. Na Anchieta, o tráfego está lento no sentido litoral entre os quilômetros 39 e 40.

Já no sentido Guarujá, há lentidão do km 272 ao 270 na rodovia Padre Manoel e do km 270 ao 268 da rodovia Cônego Domenico Rangoni. Em ambos os casos, a razão apontada para a lentidão pela concessionária é o excesso de veículos. A Castello Branco apresenta tráfego lento no sentido capital entre Barueri e Itapevi (região entre os quilômetros 31 e 30), devido ao excesso de veículos.

Na Régis Bittencourt, o tráfego é intenso no sentido Curitiba. Na região da Serra do Cafezal, do km 336 ao km 367, há lentidão devido ao volume elevado de veículos. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram dificuldades no tráfego. As rodovias Fernão Dias e Ayrton Senna não têm pontos de lentidão.