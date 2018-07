Castello Branco será interditada amanhã por 10 minutos Duas pistas da rodovia Castello Branco (SP 280), na altura do km 32, serão bloqueadas por 10 minutos amanhã. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a ViaOeste, a interdição, que será feita das 14h às 14h10, é necessária para que a Eletropaulo execute a travessia de cabos da rede de energia elétrica. A concessionária alerta os motoristas para que redobrem a atenção neste trecho para evitar acidentes e informa que estará no local, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, para garantir a segurança dos usuários e a execução dos trabalhos. Se chover, a operação será cancelada.