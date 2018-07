Castelo Branco tem 21 km de lentidão em 3 trechos

Pela Rodovia Castelo Branco, o motorista desacelera entre o km 73 e o 56 no sentido capital, do km 42 ao km 39 e do km 31 ao km 30. O fluxo é normal no sentido interior. Na Raposo, os motoristas seguem sem paradas.

A Rodovia Fernão Dias tem 1,5 km de lentidão no Km 57 perto de Mairiporã, no sentido São Paulo, informou a Polícia Rodoviária Federal. Perto de Itapecerica da Serra, a Régis Bitencourt tem movimento de um domingo normal.

O tráfego flui bem na Floriano Rodrigues Pinheiro. A volta de Campos do Jordão é intenso, mas não há lentidão. Quem vem pela Rio-Santos, perto de Riviera de são Lourenço, encontra o acostamento liberado entre o km 211 e o km 214.

O motorista também não enfrenta problema no Sistema Achieta-Imigrantes, que tem fluxo sem pontos de lentidão.