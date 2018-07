Castelo Branco tem fila na saída para interior de SP A rodovia Castelo Branco tinha oito quilômetros de trânsito quase parado na saída da capital para o interior, na tarde desta quinta-feira, 17. Os veículos saíam do Cebolão, na capital, e já encontravam a fila de carros pela frente. Os veículos seguiam em baixa velocidade com paradas do km 16, em Osasco, ao km 24, em Barueri. A via marginal também estava travada, deixando o motorista sem opção. O trânsito seguia intenso ao longo da rodovia, registrando lentidão na altura do km 54, em São Roque, e do km 77 ao km 78, em Itu.