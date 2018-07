Catador organizou excursão de ônibus acidentado A excursão dos romeiros de Santo Antonio do Descoberto, uma cidade do entorno de Brasília, já em Goiás, foi organizada por um catador de lixo da prefeitura local, Delcilo Alves Rabelo - uma das vítimas fatais. De acordo com o irmão do catador, José Alves de Abadia, Delcilo sempre promovia excursões para o santuário de Aparecida (SP). "Essa era a terceira vez que ele fazia a excursão só nesse ano", disse.