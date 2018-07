Catadora encontra R$ 40 mil no lixo e devolve ao dono

A catadora de materiais recicláveis Lorenza Palma da Cunha, de 55 anos, moradora de Penápolis, interior de São Paulo, devolveu aos donos de um supermercado R$ 40 mil em dinheiro e cheques que ela encontrou no lixo do estabelecimento. Como faz todos os dias, Lorenza passou nesta quinta-feira, 12, no supermercado para recolher papel e garrafas plásticas que ficam em sacolas descartáveis no depósito de lixo. "Recolhi várias sacolas e algumas garrafas de plástico e coloquei aqui na carretinha (um reboque puxado por uma bicicleta). Quando cheguei em casa rasguei uma das sacolas e vi o dinheiro dentro dela", contou. Lorenza disse que ficou espantada ao ver tantos dinheiro. "Nem acreditei que eram de verdade, para mim aquilo era dinheiro de mentira, de coleção. Perguntei para meu amigo e ele me disse que era de verdade. Quando mexi de novo, achei uns cheques e lembrei que as sacolas eram do supermercado", contou. Lorenza disse que não pensou duas vezes. "Voltei no supermercado e vi todo mundo desesperado procurando pelo dinheiro. Aí falei: o que vocês perderam está aqui e mostrei o dinheiro. A gerente me viu e começou a chorar, dizendo obrigado senhor", comentou. Como recompensa, a catadora de materiais recebeu R$ 200 do dono do supermercado, que não quis dar entrevista. O dinheiro da recompensa foi usado por Lorenza para pagar a prestação de uma conta e com o troco ela comprou dois refrigerantes, dois pacotes de farofa e alguns espetinhos de carne bovina e de frango. Segundo ela, a compra foi para festejar o aniversário de um dos quatro netos, que completou 18 anos nesta quinta. "Acho que o dia hoje era mesmo para eu dar um jeitinho de fazer uma festinha para meu neto", disse.