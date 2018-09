Catalunha dá adeus às touradas A Catalunha, na região nordeste da Espanha, dá adeus neste domingo à emblemática tradição do país de realizar touradas com um último embate na arena de Barcelona. O evento no Monumental, cujos ingressos se esgotaram, será a última batalha a ser realizada nesta temporada. Uma proibição regional às touradas entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2012.