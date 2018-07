Catalunha deve receber ajuda de 3,3 bi de euros da Espanha em novembro A região da Catalunha deve receber 3,3 bilhões de euros (4,2 bilhões de dólares) em novembro do fundo de liquidez criado para ajudar as regiões da Espanha a pagar suas dívidas, o Tesouro do país afirmou neste sábado.