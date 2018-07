Catamarã enguiça na Baía de Guanabara, no Rio Um problema mecânico no catamarã "Expresso-Macaé" atrapalhou a viagem dos passageiros que seguiam da Ilha do Governador para a Praça XV, no Rio, na manhã de hoje. Segundo a concessionária Barcas SA, a embarcação saiu da Ilha do Governador às 9h20 com cerca de 170 passageiros e apresentou um problema mecânico em frente à Ilha Fiscal e parou. O comandante lançou uma âncora e esperou o socorro.