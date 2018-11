Catar cria 'Nobel' da educação no valor de US$ 500 mil

Anúncios de impacto estão virando rotina no minúsculo país do Golfo Pérsico, dono da terceira maior reserva de gás natural do mundo. Há duas semanas, a Fifa definiu o Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. Na sexta-feira, a Qatar Foundation, capitaneada pela xeica Mozah Bint Nasser Al Missned, segunda das três mulheres do Emir do Catar e rainha de fato do país, causou furor com outro lance espetacular de marketing: pagará US$ 200 milhões ao Barcelona para ter seu logotipo na camisa do clube catalão, que nunca antes tinha aceitado patrocinador.

O senso de marketing também esteve presente na quinta-feira, no Hotel Sheraton de Doha, na divulgação do "Nobel da Educação". A alusão ao Nobel foi reforçada com depoimentos de dirigentes de instituições de ensino, a maioria delas ocidentais, e de organismos multilaterais, exibidos em um telão. "Já há iniciativas que reconhecem os responsáveis por avanços em áreas como física, matemática e medicina, mas não na educação", disse o americano J. Michael Adams, recém-eleito presidente da Associação Internacional de Presidentes de Universidades.

Pouco antes, o economista da Universidade Columbia, Jeffrey Sachs, tinha ocupado o telão para falar da importância de se investir na formação de jovens e para saudar a liderança da xeica Mozah - raro exemplo de celebridade da realeza mundial que fala de igual para igual com PhDs e conquistou reconhecimento por seu compromisso com a educação - no esforço para atingir as Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.