Catar negocia compra de 49% da AUX por US$2 bi--fontes A Qatar Holding, braço de investimento do fundo soberano do Catar, está em negociações avançadas para comprar, por cerca de 2 bilhões de dólares, 49 por cento da AUX, empresa de extração de ouro de Eike Batista, disseram três fontes do setor bancário.