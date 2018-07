Cataratas, no PR, teve 2ªf a menor vazão do ano As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, teve, na segunda-feira, a menor vazão de água deste ano, com a precipitação mínima de 355 metros cúbicos por segundo, volume cerca de quatro vezes menor que a média de 1.500 metros cúbicos por segundo. O fenômeno foi provocado pela falta de chuva na bacia do Rio Iguaçu na semana passada.