Catarinenses terão até R$ 2,6 mil do FGTS para reconstrução

Os moradores de Santa Catarina vão poder usar até R$ 2.600 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) para usar nas reconstruções de casas atingidas pelas chuvas. Nesta sexta-feira, 28, a Caixa Econômica Federal oficializou o anúncio feito na quinta-feira, 27, de que R$ 1,5 bilhão serão disponibilizados por meio de várias ações e operações de crédito às famílias que sofreram com as chuvas. Os recursos serão utilizados pelas linhas de compra de material de construção (Construcard, Producard), eletrodomésticos e empréstimos para pessoa física e jurídica, no segmento comercial e habitacional. Serão cerca de R$ 500 milhões para pessoa jurídica, sendo R$ 50 milhões com taxa a partir de 0,83% + TR ao mês (para micro e pequenas empresas). A CEF também aumentou o limite de financiamento de R$ 10 mil para R$ 50 mil por empresa e disponibilizou R$ 100 milhões com taxa a partir de 1,27% ao mês + TR. Já para pessoa física serão R$ 400 milhões e para crédito habitacional, R$ 600 milhões. Todos os recursos serão liberados dentro das diversas linhas disponíveis na carteira de crédito da Caixa. As vítimas das chuvas poderão também utilizar o recurso do FGTS. O valor do saque está limitado a R$ 2.600 ou ao saldo da conta vinculada (se inferior a esta quantia). Desde março de 2004 os recursos do Fundo podem ser usados por vítimas de chuva, o que representa 536.844 pessoas beneficiadas, num montante de mais de R$ 543 milhões (até setembro de 2008).