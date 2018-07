Catcher, fornecedora da Apple, confirma acidente na China

A agência de notícias chinesa Xinhua Net reportou na noite de quinta-feira que um vazamento de cloro gasoso durante o processamento de resíduos líquidos na fábrica, horas antes, havia causado uma morte e deixado quatro pessoas em coma.

"O acidente não tem relação com nossa produção ou os materiais usados. Aconteceu quando uma companhia terceirizada estava processando resíduos; era trabalho de rotina. Estamos tentando compreender o que saiu de errado", disse James Wu, vice-presidente financeiro da Catcher, à Reuters.

Wu não confirmou o número de vítimas nem a natureza das lesões que sofreram.

A companhia divulgou um comunicado mais tarde, no entanto, afirmando que o acidente envolveu cinco operários, ainda que não tenha detalhado a natureza das lesões.

"O acidente aconteceu na unidade de processamento de resíduos e não tem relação direta com qualquer processo de produção, fábrica ou materiais. Foi um evento isolado", o comunicado afirmava.

As ações da Catcher chegaram a cair até 7 por cento na abertura do pregão de Taipei, nesta sexta-feira, mas reduziram a perda a 0,91 por cento no fechamento. O principal índice taiwanês, o TAIEX, teve alta de 2,21 por cento.

Em outubro de 2011, outra fábrica da Catcher em Suzhou teve de ser fechada por ordem de autoridades, devido a queixas de moradores vizinhos quanto a fortes odores causados por emissões de gases.

(Por Clare Jim)