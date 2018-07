Catedral da Sé usa empresa para atrair casamentos

Não que antes fosse proibido, mas eram feitas apenas três cerimônias por ano, em média, porque o local não tinha um setor dedicado à organização desse tipo de evento. Mas uma empresa foi contratada para organizar a festa, a mesma que promove os casamentos do Mosteiro de São Bento, outro local histórico bastante procurado por noivos.

Casar na Sé vai custar R$ 3 mil, com direito a usar, além do espaço físico, o órgão da catedral e a quantidade de funcionários que for necessária para deixar tudo funcionando. A ideia é que as cerimônias aconteçam em dois horários às sextas, às 19h e às 20h, e em três aos sábados, às 18h, 19h e 20h. Ideal para quem tem muitos convidados, a capacidade é para até 900 pessoas - mas o espaço pode ser rearranjado, se for o caso. "Existe a falsa impressão de que a catedral é muito grande, mas é possível colocar 250 convidados com a área central tomada", explica Alessandra Paciullo, diretora da Múltipla Eventos, responsável por organizar a hora do "sim" na Catedral da Sé para futuros casais. Ainda há muitas datas disponíveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo