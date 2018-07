Categoria protesta após assassinato de taxista no DF Um taxista foi assassinado com um tiro no pescoço na noite do último sábado, 16, na região do Lago Sul, em Brasília. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi localizado na QL 03, próximo a um posto de gasolina. Ainda não há informações sobre os motivos do crime. Há suspeitas de assalto. Ninguém foi preso.