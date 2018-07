Categoria retorna ao Brasil em março

A Fórmula Indy está de volta ao Brasil. E pela primeira vez em São Paulo. A Indy Racing League (IRL), promotora e organizadora da competição, negociou com Salvador, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, mais foram os paulistanos que, em pouco tempo de conversa, definiram tudo. "A vinda da Fórmula Indy confirma a vocação de São Paulo para grande eventos mundiais", afirmou o prefeito Gilberto Kassab. O GP será dia 14 de março, num circuito de rua, em local ainda não escolhido, abertura do campeonato.

Willy Herman, junto de Carlo Gancia representante da Fórmula Indy para os países de língua portuguesa, explicou, ontem, que a prefeitura vai entrar com a criação da infraestrutura do evento e o investimento ainda não foi divulgado. "Nos próximos dias teremos muitas definições, sendo a principal a escolha do local da corrida. O Parque do Ibirapuera é uma das opções", disse Herman. Tony Cotman, diretor de segurança da IRL, está em São Paulo analisando-as. A promotora do GP da Fórmula Indy no Brasil será o Grupo Bandeirantes.

PARIS DACAR

A crise reduziu em 30% as inscrições na edição de 2010. Serão 184 motos e quadriciclos, 138 carros e 50 caminhões. Oito motos e quadriciclos, sete carros e um caminhão terão a presença de brasileiros.