Caterham F1 sai na frente e apresenta 1o carro da temporada 2012

O CT01 pintado de verde e amarelo -que foi chamado de feio por alguns devido a seu "bico de ornitorrinco"- dificilmente terá chances de vencer algum concurso de beleza, mas o diretor técnico Mike Gascoyne disse que ele não será o único. O chefe da equipe, Tony Fernandes, disse que amou o carro.

"Como somos o primeiro carro apresentado, é claro que isso causa bastante discussão, mas por causa dos regulamentos de 2012, acho que vocês verão esse tipo de bico na maioria dos carros este ano", disse Gascoyne na página da equipe no Facebook.

As regras foram modificadas de forma a limitar que os bicos sejam muito altos.

"Nosso desafio é que você sempre quer ter o chassis mais elevado possível para permitir a livre passagem do ar debaixo do carro, e o que você vê no CT01 é a nossa solução para isso", disse Gascoyne depois que fotos do carro foram divulgadas na capa da revista F1 Racing e no site da escuderia (www.caterhamf1.com).

Tony Fernandes disse que mais importante que a aparência será a velocidade do carro.

"Desde que seja mais rápido que o carro o ano passado, não acho que a aparência tenha importância", disse ele ao site da escuderia.

"Na verdade eu achei bonito. É diferente, e diferente não é igual a feio -na verdade eu acho que o fato de ser diferente é o que faz ele ser bonito, mas acho que eu fui um pouco influenciado."