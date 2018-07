Católicos de língua inglesa têm nova missa

Cerca de 20% dos católicos romanos de todo o mundo passaram neste fim de semana por uma das principais alterações realizadas nas liturgias das missas nos últimos 40 anos: novas traduções para as orações, os cânticos e as respostas entoadas durante as cerimônias.

A reforma atinge cerca de 200 milhões de fiéis nas 11 conferências da Igreja que usam a língua inglesa: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra e País de Gales, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Paquistão, Filipinas, Escócia e África do Sul. O objetivo das mudanças é trazer os textos mais próximos dos originais em latim.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a missa deixou de ser celebrada em latim em 1973, quando os bispos daquele país implementaram as alterações dos textos litúrgicos definidas pelo Concílio Vaticano 2.º em meados da década anterior.

Ao traduzir o Missal Romano - o livro usado nos rituais - para o idioma nativo dos fiéis, considerou-se que a missa seria mais efetiva. Mas não demorou para que surgissem reclamações sobre a acurácia das traduções. Isso motivou o lançamento de um texto revisado em 1975, mas, anos depois, o papa João Paulo II considerou que essa versão também deixava a desejar e propôs uma nova tradução em 2002.

Após anos de debate, os bispos aprovaram os novos textos em 2006, que foram confirmados pelo Vaticano em 2008. Desde então, bispos, padres e diáconos nos países de língua inglesa têm se familiarizado com a nova versão da missa e treinado os fiéis para entoá-la.

O fim de semana passado foi o escolhido para a introdução da nova missa porque, além de ser o início de um novo ano litúrgico, ele marcou o começo do Advento, uma temporada de quatro semanas que prepara os fiéis para o Natal.

Na maior paróquia de St. Louis, no Estado americano de Missouri, monsenhor James Callahan teve de esclarecer a mais de 5 mil fiéis o motivo das mudanças. "Explicamos detalhadamente que essa tradução é mais literal e inclui referências bíblicas mais ricas e expressões teologicamente mais exatas." / AP