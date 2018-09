Católicos recebem símbolos em São Paulo

O Campo de Marte foi o cenário para a chegada da Cruz e do ícone da Jornada Mundial da Juventude ontem, em São Paulo. Segundo os organizadores, o evento, chamado de Bote fé, reuniu cem mil pessoas durante todo o dia, com mais de 25 bandas gospel se revezando no palco.

A cruz chegou às 16h, durante a missa presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.

"O clima foi de alegria e havia gente de todo o Brasil", resumiu Dom Tarcísio Scaramussa, bispo auxiliar de São Paulo e coordenador do evento. Ele chama atenção para o uso das novas tecnologias na aglutinação de jovens. "A juventude está introduzindo a Igreja Católica no mundo da internet e das redes sociais. O sucesso deste evento prova isso."

A Jornada Mundial da Juventude acontece no ano que vem, no Rio de Janeiro. Para a estudante Bianca Sales, 18, os jovens estão mais motivados por isso. "O fato da Jornada acontecer no Brasil está fortalecendo os movimentos", crê a aluna da Fatec que veio de São José dos Campos.

O técnico em eletrônica Bruno dos Santos, 18, morador do Itaim Paulista, zona leste da capital, aprovou a programação. "Minha banda preferida, o Ministério Adoração e Fé, fez um show de arrepiar", resumiu o jovem.

A cruz seguiria para a catedral da Sé no início da noite.