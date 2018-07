Catorze capitais já têm prefeitos eleitos no 2o turno

Com 94 por cento das seções apuradas, Haddad tinha 55,91 por cento dos votos válidos e Serra somava 44,09 por cento. A vitória devolve ao PT o comando da maior cidade do país após oito anos.

Em Fortaleza, o candidato Roberto Cláudio, do PSB, foi eleito com 53 por cento dos votos, contra 46,8 por cento para o candidato petista, Elmano de Freitas.

Em Florianópolis, onde o PSD garantiu sua única prefeitura entre as capitais, Cesar Souza Júnior teve 52,64 por cento dos votos válidos, derrotando Gean Loureiro (PMDB), que somou 47,36 por cento dos votos.

Florianópolis era a única capital onde o PSD disputava o segundo turno. O partido, criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, fez sua estreia nesta eleição e tornou-se a quarta maior força municipal no primeiro turno.

O PMDB também foi derrotado em Campo Grande. Alcides Bernal (PP) foi eleito com 62,55 por cento dos votos válidos, derrotando o peemedebista Giroto, com 37,45 por cento dos votos.

No primeiro turno, entre as capitais, o PP havia eleito apenas o prefeito de Palmas.

Outra derrota para o PMDB foi Natal, onde Carlos Eduardo (PDT) somava 58,21 por cento dos votos válidos, com 98,72 por cento das seções apuradas. O peemedebista Hermano Moraes tinha 41,79 por cento.

O PMDB, apesar de uma queda acentuada no primeiro turno, manteve-se como o partido dominante em prefeituras. A legenda, elegeu dois prefeitos de capitais no primeiro turno --Rio de Janeiro e Boa Vista.

A segunda rodada foi realizada em 17 capitais, sendo que PT e PSDB repetiram a rivalidade nacional em três delas --além de São Paulo, em João Pessoa e Rio Branco.

Na capital paraibana, o PT elegeu Luciano Cartaxo com 68,13 por cento dos votos válidos, derrotando o tucano Cicero Lucena, que teve 31,87 por cento dos votos.

Em Cuiabá, no entanto, o candidato petista foi derrotado. Com 98,02 por cento das seções apuradas, Mauro Mendes (PSB) tinha 54,62 por cento dos votos válidos e Lúdio (PT) somava 45,38 por cento.

PSDB VENCE EM MANAUS E BELÉM

Em Belém, o PSDB venceu o PSOL: com 91,57 por cento das seções apuradas, Zenaldo Coutinho tinha 56,48 por cento dos votos válidos e Edmilson Rodrigues somava 43,52 por cento.

Em Manaus, com 90 por cento das seções apuradas, o ex-senador tucano Arthur Virgílio Neto foi eleito com 66,36 por cento dos votos, derrotando a candidata e senadora PC do B Vanessa Grazziotin.

Tucanos elegeram o prefeito de Maceió no primeiro turno e disputavam oito capitais na rodada final.

O cenário também já foi definido em Vitória, onde Luciano Rezende (PPS) ficou com 52,73 por cento dos votos válidos, derrotando Luiz Paulo (PSDB), que teve 47,27 por cento dos votos. A capital capixaba será a única a ser administrada pelo PPS.

O PSDB foi derrotado também em São Luís. Com 94,05 por cento das seções apuradas, Edivaldo Holanda Júnior garantiu a única prefeitura do PTC entre as capitais, com 56,03 por cento dos votos válidos. O tucano Castelo somava 43,97 por cento dos votos.

Na capital do Amapá, Macapá, o candidato do PSOL Clécio foi eleito com 50,59 por cento dos votos, derrotando o candidato do PDT Roberto, que teve 49,41 por cento do s votos.

Porto Velho elegeu o candidato do PSB, Doutor Mauro Nazif, com 63,14 por cento dos votos. Ele disputava a prefeitura da capital Rondônia contra o candidato do PV Lindomar Garçon.

RAPIDEZ EM CURITIBA

A primeira capital a eleger um novo prefeito neste segundo turno foi Curitiba. Gustavo Fruet (PDT), que obteve 60,65 por cento dos votos válidos, derrotou Ratinho Júnior (PSC), que somou 39,35 por cento.

Fruet teve apoio dos ministros Paulo Bernardo (Comunicações) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil), possível candidata do PT ao governo do Paraná em 2014.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se envolveu diretamente na campanha na capital paranaense por conta de sua proximidade com o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai de Ratinho Júnior.

(Por Hugo Bachega)