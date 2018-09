Catorze são detidos no Rio durante jogo da seleção A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que 14 pessoas foram detidas por cometerem irregularidades na manhã desta sexta-feira, durante o jogo entre Brasil e Portugal pela Copa do Mundo. A fiscalização foi realizada no entorno da arena do Fifa Fun Fest, em Copacabana, na zona sul, e do Alzirão, na Tijuca, na zona norte da cidade.